Okužbo z novim koronavirusom v nedeljo potrdili v devetih občinah

Ljubljana, 17. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili v devetih občinah. Znova je bilo največ na novo potrjenih okužb v Ljubljani, in sicer štiri. Dve so odkrili v Novem mestu, po eno pa v Mariboru, Celju, Ravnah na Koroškem, Lendavi, Grosupljem, Šmarjeških Toplicah in Šmartnem pri Litiji.