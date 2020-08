Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 17. avgusta - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Vlagatelji spremljajo odzivanje držav na naraščajoče število primerov novega koronavirusa, hkrati pa so pozorni na napete odnose med ZDA in Kitajsko ter gospodarske kazalce, ki jih objavljajo posamične države.