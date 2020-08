Ogrožena vrsta navadnega delfina pred leti obiskala Tržaški zaliv

Ljubljana, 17. avgusta - Raziskava društva za morske sesalce Morigenos je pokazala, da je med letoma 2009 in 2012 po dolgem obdobju Tržaški zaliv obiskala ogrožena vrsta navadnega delfina, ki se je leta soočala s sistematičnim pobijanjem in pomanjkanjem hrane. Raziskovalci še ugotavljajo, da so možnosti za vrnitev navadnega delfina v večjem številu sicer precej majhne.