Gorišnica, 26. avgusta - Z današnjim dnem bodo zaradi začetka izvedbe celovite prenove objekta zaprli za promet most pri Hidroelektrarni (HE) Formin. "Obvozi bodo, v skladu z dogovorom z Občino Gorišnica, urejeni," so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor (DEM).