V UKC Ljubljana prvič presadili pljuča pri otroku

Ljubljana, 17. avgusta - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v noči na soboto presadili pljuča 14-letni deklici s cistično fibrozo. To je bila prva presaditev pljuč pri otroku v UKC Ljubljana. Poseg je trajal od 23. do 8. ure, deklica pa je že drugi dan po posegu samostojno zadihala z novimi pljuči in se sedaj odlično počuti, so sporočili iz UKC Ljubljana.