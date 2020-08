Janša: Samo združeni v enotnem hotenju za blagor domovine smo močni kot posamezniki in narod

Ljubljana, 17. avgusta - Premier Janez Janša je ob dnevu Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom poudaril, da smo danes gospodar na svoji zemlji zaradi ljudi, ki so v zgodovini naroda razumeli zgodovinski kontekst časa. Tudi danes smo samo združeni in povezani v enotnem hotenju in prizadevanju za blagor domovine močni kot posamezniki in kot narod, je dodal.