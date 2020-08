Washington na robu izpada

New York, 17. avgusta - Onstran Atlantika potekajo srditi boji prvega kroga končnice severnoameriškega hokejskega prvenstva. Hokejisti Washington Capitals so se znašli v skoraj povsem izgubljenem položaju. Njihov tekmec, ekipa New York Islanders, je na treh tekmah vpisal že tri zmage in ga le še ena zmaga loči od napredovanja v konferenčni polfinale.