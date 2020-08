Köln, 16. avgusta - Nogometaši Seville so prvi finalisti evropske lige. Španci so v Kölnu v prvem polfinalu premagali Manchester United z 2:1 (1:1). Drugi polfinale med Interjem Samirja Handanovića in Šahtarjem iz Donjecka bo v ponedeljek ob 21. uri v Düssledorfu. Finale bo 21. avgusta.