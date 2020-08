Ljubljana, 16. avgusta - V igri Loto so danes izžrebali lotko 6 v vrednosti 769.117 evrov. Zmagovalni listek s kombinacijo 757291 je bil vplačan v Zrečah, so sporočili z Loterije Slovenije. Zmagovalni kombinaciji pri sedmici in 7 plus nista bili vplačani. V 67. krogu bo sedmica vredna 3.180.000 evrov, 7 plus 730.000 evrov, lotko 6 pa 100.000 evrov.