V Murski Soboti slovesnost pred praznikom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Murska Sobota, 16. avgusta - V Murski Soboti je bila osrednja slovesnost pred dnevom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostni govornik, pisatelj Dušan Šarotar, tokrat ni klasično premišljeval o obletnici, zgodovini in položaju Prekmurja, ampak o poeziji, pripovedih o končnosti vsega in o nesmrtnosti, dotaknil pa se je tudi vpliva jezika in ravnice.