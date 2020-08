V Tacnu tokrat slavje za Srabotnika, Božiča in Kozorogovo

Tacen, 16. avgusta - Slalomisti na divjih vodah so se v Tacnu drugi dan zaporedoma merili na tekmi evropskega in slovenskega pokala, hkrati pa so opravili tudi drugo izbirno tekmo za reprezentanco. Zmagali so kajakaš Martin Srabotnik, kanuist Luka Božič, kajakašica Nemka Elena Apel in kanuistka Alja Kozorog.