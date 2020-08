V BiH in Srbiji v zadnjem dnevu nekoliko manj okužb

Sarajevo/Beograd/Skopje, 16. avgusta - V Bosni in Hercegovini kot tudi v Srbiji so v zadnjih 24 urah zabeležili nekoliko manj primerov okužb z novim koronavirusom v primerjavi z dnevom pred tem. Iz BiH poročajo o 228 novih okužbah, pri čemer je umrlo najmanj devet ljudi. V Srbiji so potrdili 211 novih okužb, v Črni gori pa 75.