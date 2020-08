Neznanec vlomil v župnišče v Braniku

Nova Gorica, 16. avgusta - Neznani storilec je dopoldne vlomil skozi vhodna vrata v župnišče v Braniku in si pri tem prilastil nekaj gotovine. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, kjer ob tem ponovno svetujejo vsem, da se ob tatvinah in vlomih do prihoda policistov ničesar ne dotikajo ali premikajo.