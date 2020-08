V Južni Afriki ob upadu števila okužb rahljajo ukrepe proti novemu koronavirusu

Cape Town, 16. avgusta - Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je v soboto napovedal omilitev strogih ukrepov, sprejetih za zajezitev epidemije novega koronavirusa, potem ko so v državi zabeležili upad števila okužb. S ponedeljkom bodo med drugim odpravili omejitve na področju gospodarstva, potovanj in druženja. Izredne razmere so medtem podaljšali še za mesec dni.