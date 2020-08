Nemško-francoski zaključek lige prvakov, brez angleških, italijanskih in španskih ekip

Lizbona, 16. avgusta - Letošnji zmagovalec nogometne lige prvakov bo nemški in francoski klub, na finalnem turnirju v Lizboni se bo Lyon v polfinalu 19. avgusta merili z Bayernom, dan pred tem pa se bosta za vstop v finale merila Leipzig Kevina Kampla in Paris St. Germain. Prvič po sezoni 1995/96 v polfinalnih dvobojih ne bo ekip iz španske in angleške lige.