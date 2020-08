V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah brez dodatnih okužb

Šmarje pri Jelšah, 16. avgusta - V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer so v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni stanovalki, so v soboto odvzeli brise 27 stanovalcem z istega oddelka in šestim zaposlenim. Rezultati vseh teh brisov so bili negativni. Danes so odvzeli še dodatne brise. Potrjeno okužena se sicer zdravi na infekcijski kliniki.