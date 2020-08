Lyon presenetil Manchester City in postal zadnji polfinalist

Lizbona, 15. avgusta - Nogometaši Lyona so zadnji polfinalisti lige prvakov. V zadnjem četrtfinalu v Lizboni so premagali Manchester City s 3:1. Francozi se bodo v polfinalu 19. avgusta merili z Bayernom, dan pred tem pa se bosta za vstop v finale merila Leipzig Kevina Kampla in Paris St. Germain.