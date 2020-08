Halepova in Mertensova v finalu Prage

Praga, 15. avgusta - Romunka Simona Halep in Belgijka Elise Mertens sta finalistki teniškega turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 163.000 evrov. Prvopostavljena Halepova je v polfinalu s 7:6 (2) in 6:3 izločila rojakinjo Irino Begu, tretjepostavljena Mertensova pa je bila s 7:5 in 7:6 (4) boljša od Čehinje Krystine Pliškove.