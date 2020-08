V Srbiji 238 novih okužb, v BiH 262

Beograd/Sarajevo, 15. avgusta - V Srbiji so od petka zabeležili 238 novih okužb z novim koronavirusom. Pet ljudi je zaradi covida-19 umrlo, je v Beogradu sporočilo ministrstvo za zdravje. V Bosni in Hercegovini pa so danes zabeležili 262 novih okužb s koronavirusom v zadnjih 24 urah. Dve osebi sta umrli.