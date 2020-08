Ljubljana, 15. avgusta - Nogometaši Fužinarja so v 2. krogu 2. slovenske lige še drugič zmagali in zadržali vodilno mesto na lestvici. Tokrat so na Ptuju premagali Dravo s 3:2. Drugo zmago je dosegla tudi Nafta, ki je z 2:0 odpravila novinca v ligi Primorje.