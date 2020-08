Z mašami po državi obeležili praznik Marijinega vnebovzetja

Vipava/Ptuj, 15. avgusta - Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja so praznične maše poleg na Brezjah, ki je najbolj obiskano slovensko romarsko središče, potekale tudi v več drugih krajih. V pridigah so med drugim izpostavili potrebo po solidarnosti in odgovornosti ter tudi upanju v času epidemije novega koronavirusa.