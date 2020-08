Križnarjeva tudi letos zmagala v Frenštatu

Ostrava, 15. avgusta - Na prvi in edini tekmi smučark skakalk, ki je štela za letošnjo poletno veliko nagrado, je Slovenka Nika Križnar ponovila lansko zmago. Ema Klinec je bila v češkem Frenštatu tretja, preostale tri slovenske skakalke Špela Rogelj, Jerneja Brecl in Katra Komar pa so v zelo okrnjeni konkurenci zvrstile med sedmim in devetim mestom.