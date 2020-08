Modi ob dnevu neodvisnosti o cepivu in novi infrastrukturi

New Delhi, 15. avgusta - Indijski premier Narendra Modi je v današnjem govoru ob dnevu neodvisnosti napovedal izboljšave v zdravstvu in infrastrukturi. Med drugim je dejal, da indijski znanstveniki razvijajo tri vrste cepiva zoper novi koronavirus, ki so trenutno na različnih stopnjah razvoja in bi lahko bila v nekaj mesecih na voljo za množično proizvodnjo.