V Avstraliji skromnejše spominjanje na konec vojne

Canberra, 15. avgusta - V Avstraliji so danes obeležili 75. obletnico konca druge svetovne vojne v Aziji in na Pacifiku, a le z manjšo slovesnostjo. Ob spomeniku v Canberri, kjer so se zbrali redki še živeči veterani in nekaj uradnih predstavnikov, je premier Scott Morrison dejal, da je bil 15. avgust dan "velike zmage, ki je spremenila potek zgodovine".