Japonska se spominja padlih v vojni

Tokio, 15. avgusta - Na Japonskem so danes ob 75. obletnici kapitulacije in konca druge svetovne vojne obeležili spomin na okoli 3,1 milijona padlih vojakov in civilnih žrtev. Premier Shinzo Abe je na osrednji slovesnosti izrazil upanje, da se tragedije vojne ne bodo nikoli ponovile, cesar Naruhito pa je izrazil globoko obžalovanje zaradi vojne preteklosti države.