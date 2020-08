V Minsku novi protesti več deset tisoč ljudi

Minsk, 15. avgusta - V beloruski prestolnici se je v petek zvečer znova zbralo več deset tisoč protestnikov, kljub temu da so se oblasti odločile izpustiti številne zapornike, prijete v minulih dneh po spornih volitvah. Protesti proti policijskemu nasilju, samovolji oblasti Aleksandra Lukašenka in domnevnim prevaram na volitvah prejšnjo nedeljo so minili mirno.