Miamiju z rezervnimi igralci poraz za zaključek sezone

Orlando, 15. avgusta - V severnoameriški košarkarski ligi so pari končnice tako rekoč odločeni, v pretekli noči so potekali še zadnji dvoboji, ki pa posledično niso imeli pravega tekmovalnega pomena. Tako so vsa moštva namenila počitek glavnim igralcem, Miami pa je brez Gorana Dragića in ostalih nosilcev igre izgubil proti Indiani z 92:109.