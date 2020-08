Newyorške borze trgovanje zaključile neenotno

New York, 14. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so zadnji trgovalni dan tedna sklenili neenotno. Objavljeni podatki o prodaji v trgovini na drobno namreč niso bili spodbudni, zastali pa so tudi dogovori o novih stimulativnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu po koronski krizi, poročajo borzni analitiki.