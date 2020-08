Neurja znova zajela nekatere predele države

Slovenj Gradec, 14. avgusta - Del Slovenije od meje z Italijo pa vse do Koroške je popoldne zajelo neurje. Na Ajdovskem je toča poškodovala streho objekta in nekaj vozil, v naselju Gradišče v Mestni občini Slovenj Gradec pa je plaz zasul stanovanjski objekt. Gasilci so imeli polne roke dela z odpravljanjem posledic.