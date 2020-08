Neurja znova zajela nekatere predele države

Slovenj Gradec, 14. avgusta - Območja občin Ajdovščina, Dravograd, Gornji Grad, Kamnik, Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec in Vuzenica je popoldne zajelo neurje. V Občini Ajdovščina je toča poškodovala streho objekta, v naselju Gradišče v Mestni občini Slovenj Gradec pa je plaz zasul stanovanjski objekt. Marsikje so na delu gasilci, ki odpravljajo posledice nalivov in toče.