Turnirji ATP do konca sezone brez gledalcev, odpovedan turnir Next Gen Finale

London, 14. avgusta - Vodstvo Združenja poklicnih teniških igralcev (ATP) je odločilo, da bodo vsi turnirji do konca sezone potekali pred praznimi tribunami. Hkrati je sprejelo določene spremembe v koledarju in zaradi koronske pandemije odpovedalo turnir Next Gen Finale v Milanu za najbolj nadarjene igralce.