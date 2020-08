Starši in ravnatelji za začetek šolskega leta 1. septembra v razredih

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 16. avgusta - Dobra dva tedna pred novim šolskim letom starši in ravnatelji še ne vedo, ali se bo pouk začel 1. septembra in kako bo potekal. Njihova želja je, da se pouk začne kot vsako leto v razredih. Za zdaj so na mizi štirje modeli. Več bo znanega prihodnji teden, ko se bodo ravnatelji sestali z ministrico in preučili vse možnosti šolanja.