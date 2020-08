Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 8.)

Ljubljana, 14. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o porastu števila okužb z novim koronavirusom, morebitnih novih epidemioloških ukrepih na hrvaški meji in o odzivu predstavnikov družbe Huawei na četrtkov podpis izjave o varnosti omrežij 5G med Slovenijo in ZDA. Poročale so tudi o uspehih kolesarja Primoža Rogliča na dirki Dauphine.