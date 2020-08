Izola, 15. avgusta - Občani Izole imajo do 17. septembra čas za oddajo projektnih predlogov za izboljšanje kakovosti življenja v občini za leti 2021 in 2022. O projektih, ki jih bo financiral občinski proračun, bodo občani glasovali med 5. in 9. oktobrom, so sporočili iz občine.