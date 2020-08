Za inovativnimi pristopi pri skrajševanju delovnika se skrivajo tudi pasti

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 19. avgusta - Slovenija dobiva novo podjetje, ki bo zaposlenim, četudi so na krajšem delovniku, priznalo zaposlitev za poln delovni čas, vključno z višino plače in drugimi pravicami. Tak model je namreč za september napovedal še Hofer. Stroka medtem ob tej na prvi pogled privlačni ureditvi opozarja na pokojninski vidik in vprašanje pravičnosti.