Vreme: Zvečer deževno, zjutraj možne plohe

Ljubljana, 14. avgusta - Zvečer in v prvem delu noči bodo še krajevne nevihte, nato se bo vreme umirilo. Zjutraj bodo na vzhodu možne posamezne manjše plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.