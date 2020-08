Ljubljanska borza: Delnice NLB ob tri odstotke

Ljubljana, 14. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je zadnji dan tega tedna končal z malenkostno rastjo. Pridobil je 0,16 odstotka in se oblikoval pri 859,83 točke. Sklenjenih je bilo za skupaj 835.00 evrov poslov, k čemur so več kot polovico prispevale delnice Krke in NLB. Slednje so izgubile skoraj tri odstotke vrednosti.