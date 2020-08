Krek za STA: Karantena za dopustnike s Hrvaške je možnost, lahko bi jo odredili samo za mlade

pogovarjala se je Anja Gorenc

Ljubljana, 15. avgusta - V strokovni skupini za covid-19 trenutno poteka zelo intenzivna razprava o tem, kako ukrepati in preprečiti vnose okužb s Hrvaške, je za STA dejal direktor NIJZ Milan Krek. Ena od možnosti je tudi uvrstitev Hrvaške na rdeč seznam oz. obvezna karantena po povratku v Slovenijo, ki bi jo lahko odredili le za osebe, stare med 15 in 35 let.