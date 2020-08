Avstrijske železnice naročajo še več spalnih vlakov

Dunaj, 15. avgusta - Avstrijske državne železnice ÖBB povečujejo svojo garnituro nočnih vlakov in za to namenjajo veliko denarja. Pred dvema letoma naročenih 13 vlakov se pri nemškem Siemensu že izdeluje in naj bi bili dobavljeni leta 2022, dodatno si jih do leta 2024 želijo še 20. Za vse skupaj naj bi v družbi odšteli 750 milijonov evrov.