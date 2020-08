Zaradi spleta ponovno odmeva Collinsova pesem In the Air Tonight iz leta 1981

Los Angeles, 16. avgusta - Uspešnica In the Air Tonight britanskega glasbenika Phila Collinsa po skoraj 40 letih ponovno odmeva za tem, ko sta nanjo v zelo popularnem videu reagirala mlada ameriška dvojčka Tim in Fred Williams. Proti koncu pesmi ju je pozitivno presenetilo izrazito, z bobni podkrepljeno, ojačanje ritma, ki sta ga spremljala z odprtimi usti in zibanjem.