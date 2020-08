Kacin glede okužb na Hrvaškem: Vlada bo ukrepala, da se šolsko leto začne pravočasno in v celoti

Ljubljana, 14. avgusta - Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na Twitterju napovedal, da bo vlada ukrepala, da se šolsko leto začne pravočasno in v celoti. "Nihče, ne otroci, dijaki, ne starši in učitelji ne bodo talci neodgovornih (nočnih) zabav," je zapisal na podatke o številu primerov novega koronavirusa na Hrvaškem in vnosa okužb s Hrvaške v Slovenijo.