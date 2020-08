V kombiju nezakonito čez mejo prepeljal najmanj 15 migrantov

Goriška Brda, 14. avgusta - Policisti so v četrtek prejeli obvestilo, da je v bližini meje z Italijo voznik iz kombija izkrcal najmanj 15 migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo, in odpeljal. 27-letnega voznika so policisti izsledili, zoper njega bodo podali obdolžilni predlog. Migrante pa policisti še iščejo, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica.