Ameriški igralec in producent Sean Penn praznuje 60 let

Los Angeles, 17. avgusta - Ameriški igralec, režiser in producent Sean Penn je dopolnil 60 let. Za filma Skrivnostna reka (2003) in Milk (2008) je prejel oskarja, kritiki pa so pohvalili tudi filme, ki jih je režiral. Je tudi aktivist - pomagal je po potresu na Haitiju leta 2010, kritičen pa je do Donalda Trumpa. Konec julija se je poročil z igralko Leilo George.