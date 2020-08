Prihodnji teden na sodiščih: Po skrajšanih sodnih počitnicah znova več obravnav

pripravila Janja Zalar

Ljubljana, 16. avgusta - S koncem skrajšanih sodnih počitnic, ki so zaradi epidemije trajale le dva tedna in ko so potekale le obravnave v nujnih zadevah, se s prihodnjih tednom na sodiščih znova obeta več obravnav. Med drugim se bo v Ljubljani nadaljevalo tretje sojenje Milku Noviču, ki se brani obtožb za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika.