Raziskava: Epidemija okrepila priljubljenost brezstičnega plačevanja in spletnih nakupov

Ljubljana, 17. avgusta - Med epidemijo covida-19 so potrošniki spremenili svoje nakupovalne navade in pričakovanja do ponudnikov, kaže raziskava družbe Mastercard. Plačilne kartice vedno bolj prednjačijo pred gotovino, vse bolj zaželeno pa je tudi brezstično plačevanje, ki se ga vsaj enkrat tedensko poslužuje 78 odstotkov vprašanih. Opazen je tudi porast spletne trgovine.