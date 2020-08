V Celju konec avgusta pesniški festival Izrekanja

Celje, 17. avgusta - Celje bo med 26. in 29. avgustom zavzel pesniški festival Izrekanja, ki bo v tretji izdaji ponudil preplet poezije in odrskih nastopov. Nekaj dogodkov se bo zaradi koronavirusa selilo na splet, kjer bodo med drugim gostili pogovora s pesnikoma Petrom Semoličem in Robertom Simoniškom, obeta pa se tudi pester glasbeni program in nekaj delavnic.