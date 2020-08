Policisti pri treh Izolanih našli konopljo, gojenja sta se lotila tudi oče in sin

Izola, 14. avgusta - Primorski policisti so v začetku meseca obravnavali tri prebivalce Izole, ki so pridelovali prepovedano konopljo. Tako so pri 22-letniku našli 660 gramov te droge. V drugem primeru pa so odkrili, da sta se gojenja konoplje lotila oče in sin. Na njunem domu so policisti zasegli 14 rastlin in okoli 100 gramov že pridelane droge.