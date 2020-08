Skušal zbiti policista in pobegniti, končal pa v zaporu

Novo mesto, 14. avgusta - Metliški policisti so imeli v četrtek opraviti s predrznim voznikom, ki je najprej skušal zbiti policista, nato pa pobegnil. Izkazalo se je, da gre za moškega, za katerega je sodišče že pred tem izdalo nalog za prisilno privedbo, zato so ga odpeljali v zapor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.