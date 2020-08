Popoldne neurja v notranjosti države, zvečer možne nevihte tudi na Obali

Ljubljana, 14. avgusta - Popoldne in zvečer bodo v notranjosti možna krajevna neurja predvsem z nalivi in močnim vetrom, je opozorila agencija za okolje (Arso). Pričakovati je mogoče tudi naraščanje vodotokov in hudournikov, možna so tudi razlivanja. Zvečer pa bodo močne nevihte možne tudi ob morju, pričakovati je tudi povišano valovanje in dvig gladine morja.