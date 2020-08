Nova Zelandija zaradi novih okužb z novim koronavirusom podaljšala ukrepe v Aucklandu

Auckland, 14. avgusta - Novozelandska premierka Jacinda Ardern je danes napovedala 12-dnevno podaljšanje karantenskih ukrepov za metropolo Auckland. Omejitve so uvedli v sredo za tri dni, potem ko so potrdili okužbo z novim koronavirusom pri štirih članih družine, skupno pa so do danes potrdili 30 okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.